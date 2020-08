Frana si abbatte sulla Valmalenco-Chiareggio, travolta un auto: muoiono una coppia con una bambina

Una frana improvvisa, dopo una bomba d’acqua di pochi minuti, ha trascinato un’automobile in un torrente uccidendo padre, madre, più una bambina di 10 anni amica di loro figlio di 5 anni, il quale è sopravvissuto, ma è in gravissime condizioni. I genitori della bimba, che viaggiavano nell’auto dietro, anch’essa buttata in acqua, ne sono riemersi e hanno scavato a mani nude nel fango per tentare invano di salvare la figlia. Il padre della piccola, R.D., ferito all’addome, è stato trasportato a Lecco.

È successo nel pomeriggio di mercoledì a Chiareggio, località di Chiesa Valmalenco, provincia di Sondrio. Un temporale improvviso e fortissimo, ancor più di quelli che capitano in montagna ogni tanto d’estate. “In quella zona poi – dice il sindaco di Chiesa, Renata Petrella – le frane sono abbastanza frequenti”. Ma soprattutto sono slavine invernali. Un distacco come questo non si era mai verificato, e anche per questo forse ha colto di sorpresa la famiglia, turisti della provincia di Varese: il padre P. GL. la madre B.S di 41 anni, e il figlio di 5 anni, P. L., che ora lotta per la vita a Bergamo.

Una frana enorme – tanto che si dovranno probabilmente evacuare alcuni abitanti – e con effetti tremendi: le due automobili sono state buttate come fossero dei fili d’erba nel torrente Nevasco, che scorre lì sotto, e alle 17,15, quando è scattato l’allarme, sono arrivate – mobilitate dall’Areu, il servizio di pronto intervento lombardo – due ambulanze, un’auto medica (da Sondrio) e due elicotteri (da Sondrio e Como). Un’ora dopo, il ritrovamento dei corpi dei due genitori, e anche quello della bambina, che giusto oggi aveva compiuto 10 anni, mentre il figlio della coppia è stato caricato a bordo dell’elicottero per il trasporto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

In più un elicottero da Bergamo, che opera sul Bernina, il massiccio montuoso che domina la zona, ha soccorso il 49enne R.D., il padre della bambina, con una ferita aperta sull’addome. L’uomo è stato ricoverato a Lecco. A lungo non si è escluso che ci potessero essere altre persone travolte da questo fiume di terra, fango e acqua. Per questo si è reso necessario l’intervento di una ventina di vigili del fuoco coordinati dalla centrale operativa di Sondrio, più gli uomini del Soccorso alpino. E un elicottero notturno da Brescia ha trasportato personale Usar, Urban search and rescue, specializzato nella ricerca tra le macerie, e specialisti sanitari del 112.

Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, scrive su Facebook: “Invito tutti a dedicare una preghiera per le vittime, per i loro famigliari distrutti dal dolore e per il bimbo ricoverato”.

Fonte: Milano Repubblica