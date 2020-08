Folgore Massa, Luigi Denza biancoverde per la sesta stagione consecutiva: “Sempre pronti e affamati”

Altra conferma importante per il roster guidato dal mister Esposito. Si tratta del libero Luigi Denza, profeta in patria e pilastro della Folgore, pronto a vestirsi di biancoverde per la sesta stagione consecutiva. Prosegue una storia bellissima con tanti capitoli ancora da scrivere.

Essere stati costretti allo stop prima del raggiungimento dei traguardi prefissi, può darvi ulteriore carica in vista della prossima stagione?

“È stato molto difficile fermarsi nel bel mezzo della stagione. Ciò non cancella il buonissimo campionato che stavamo disputando, con ottime prestazioni anche in coppa. Purtroppo la pandemia ha bloccato tutto nella fase cruciale, ma la salute è un bene prioritario, per cui non si poteva fare diversamente. Siamo già pronti a dare il massimo per il prossimo campionato: la carica c’è, ed è ancora più grande rispetto all’annata appena conclusa. Mi auguro soltanto che il virus non faccia brutti scherzi, permettendoci di cominciare normalmente la stagione”

La prossima stagione sarà ricca di incognite: quali sono le tue aspettative?

“Ogni campionato è diverso dagli altri. Molte squadre si sono rinforzate, e sicuramente andremo incontro a dure battaglie da combattere fino alla fine. Di sicuro ci faremo trovare sempre pronti e affamati in qualsiasi momento, senza mai mollare”.

La società è riuscita a portare in penisola atleti importanti e confermare alcuni elementi che avevano tante richieste. Quanta voglia c’è di riprendere gli allenamenti per conoscersi e riprendere confidenza con il pallone?

“Non vedo l’ora di conoscere i nuovi compagni, e ritrovare quelli che già erano con me lo scorso anno. La società, come ogni anno, ha fatto un ottimo mercato. La voglia di tornare in palestra è tanta, anche perché non ci alleniamo da troppo tempo e quel pallone inizia a mancarci un po’. Speriamo di iniziare al più presto!”

Giovanni Minieri

Ufficio Stampa e Comunicazione

ShedirPharma Folgore Massa