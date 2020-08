Focolaio Sant’Antonio Abate: controllato un cittadino su due, sono 27 i positivi. A Gragnano 130 persone in isolamento domiciliare

Proseguono i controlli a Sant’Antonio Abate, con un cittadino su due sottoposto a test per il coronavirus Covid-19. Sono oltre novemila gli abatesi che attendono i risultati dei tamponi, con lunghe file di persone nei giorni intorno Ferragosto. Il bollettino di oggi parla di 27 positivi a Sant’Antonio Abate, tutti collegati al focolaio della Sonrisa. Sono 120 tamponi processati ed un positivo si è aggiunto alla lista dei contagi.

Venti persone appartengono direttamente alla famiglia Polese, tra loro una neonata più quattro persone già ricoverate al Cotugno. C’è attesa per avere tutti i risultati. “Riepiloghiamo assieme gli esiti definitivi dello screening epidemiologico svoltosi nelle giornate del 14 e 15 Agosto sul territorio di Sant’Antonio Abate – scrive il sindaco Ilaria Abagnale – L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno ci comunica che nelle due giornate dello scorso fine settimana, 9050 soggetti si sono sottoposti allo screening.

Un risultato davvero incredibile, se si tiene conto del periodo estivo interessato da ferie e spostamenti programmati verso zone di mare. Ciò significa che quasi la metà della popolazione ha scelto di non restare indifferente, preferendo assicurarsi del proprio stato di salute prima di ogni cosa. Lode, meriti e ringraziamenti ad ognuno. La popolazione è al sicuro e la situazione è realmente sotto controllo. Il virus è circoscritto e lo stiamo combattendo. Forza abatesi, mai come ora necessitiamo della vostra massima collaborazione”.

La situazione a Gragnano

Nella vicina Gragnano si rilevano cinque positivi in un solo giorno, di cui due contagiati nella giornata odierna. Attualmente sono 130 le persone in isolamento domiciliare, sia per i contagi della Sonrisa che di Villa Palmentiello. Tra gli ultimi positivi comunque, si tratta di una persona tornata dalle vacanze all’estero. Qualche giorno fa i primi 4 pazienti, nella giornata di ieri la certificazione di altri 3 positivi. Poi, nella tarda serata, la comunicazione su altre 2 persone affette da coronavirus. L’allerta resta alta per il focolaio di Sant’Antonio Abate. Nove sono i positivi accertati sul territorio, 2 da rientri dall’estero.