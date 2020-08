Sembra quasi un paradosso, che il protettore degli uomini da tutte le pesti, San Rocco, viva oggi, in tempo di coronavirus, uno spazio ristretto e limitato, una festa minima, una processione ridotta ad uno spostamento, in altri tempi, i fedeli, lo avrebbero portato in giro per tutta la penisola fino a placare la falce della morte. Lo dobbiamo accettare, la scienza vince la fede, le normative di emergenza sanitaria non possono essere derogate. E’ il tempo delle riflessioni, è il tempo dei ricordi. Intorno a questo Santo, il 16 agosto a Maiano, si sono tenute grandi feste, con personaggi ospiti importanti, articolati nella direzione di valorizzare , riproponendo il motivo che ha fatto nascere il borgo qui e non altrove: LA CRETA. Marcello Aversa, nel solco della tradizione, ha portato qui a modellare la creta finanche il grande Lucio Dalla , inserendolo in uno scenario internazionale di fabbriche di creta e porcellana. Facendo conoscere a tutti noi, con esposizioni e stand, le tecniche di decorazione e modellazione , dalla Sicilia alle Alpi. Senza tralasciare i grandi spettacoli di notissimi cantanti che si sono avvicendati su quel palco di San Rocco. Don Fabio Savarese rilascia cortese intervista ai piedi del santo Rocco , nella Chiesa di San Giuseppe.

Come consuetudine, proponiamo una piccola antologia di brani tratti da libri , che vuole ritrarre la devozione e il culto a San Rocco in penisola Sorrentina.

Da chiese e cappelle nel territorio di Sant’Agnello di Franco Gargiulo

LA CHIESA DI SAN ROCCO

Sorge nel terziere Maiano, uno dei più antichi del Comune, conosciuto

per la produzione dei mattoni. La piccola chiesa è stata fondata nell428

da Urbano Gargiulo, come documentano gli Atti della Visita di Mons.

Leopoldo Ruggiero, conservati nell ‘Archivio ~ella Curia Arcivescovile.

Dai citati Atti del 1584, si apprende che appariva:

“Longa palmi 30, larga 20, coperta a tetto, col suolo lastricato. In capo ha

una tribuna posta al muro, di palmi l l , inclusa nella longhezza della cappella.

Nella quale tribuna è un‘altare, longo palmi 7, largo 3, alto 4, senza Ancona,

con figure antiche dipinte al muro, scabello novo, proporzionato”. Vi erano,

inoltre “due panni d‘altare, uno d‘auropelle vecchio con la figura di S(an)to

Rocco, l’altro di damasco cannosino con la francia bianca e gialla”.

Sulla parete alle spalle dell’altare, possiamo ammirare un quadro,

che per alcuni richiama i modi di Giacomo De Castro, raffigurante La

Vergine tra Angeli e i santi Rocco e Antonio di Padova.

Sulla parete a destra, sono custodite le statue del Cuore di Gesù e

di San Rocco, che era anticamente portata in processione in occasione

di epidemie; in un angolo, la piccola statua di San Giuseppe con abito

in stoffa. Sulla parete a sinistra, possiamo ammirare le statue della

Madonna Addolorata, di Maria Ausiliatrice, ed una piccola statua di San

Giovanni Bosco. Sulla parete di fondo vi è la cantoria che custodisce

l’organo. Anche la facciata è molto semplice, impreziosita da un quadro

maiolicato di San Rocco, collocato nella parte superiore.

Nella sagrestia è custodita una statua di San Rocco, più grande di

quella esposta in chiesa, che ancora oggi, in occasione della festa, che si

celebra per antica tradizione l’ultima domenica di agosto, viene portata

in processione dai giovani dell’Associazione “Amici di San Rocco”

avente la sede in questa chiesa. Questo dinamico gruppo, formato da

giovani e adulti del Rione, da qualche anno ha impresso alla “Festa di

San Rocco” un’impronta ben precisa, intesa a valorizzare e preservare

il ricordo dell’antica arte dei cretari, organizzando una manifestazione

dedicata agli artisti della ceramica. Nei giorni della festa, i caratteristici

vicoli del rione vengono visitati da migliaia di persone, provenienti anche

da altre regioni, per poter ammirare i lavori in ceramica esposti negli

androni delle case e negli angoli più belli del borgo.

Di San Rocco mi piace riportare un episodio tramandatoci da Monsignor

Bonaventura Gargiulo, nativo di Maiano:

“Tutti sanno che nel 1836 vi fu colera anche a Sant’Agnello: ed ecco San Rocco

in processione alla chiesa parrocchiale; ma cessato il colera, San Rocco fu restituito

alla sua cappella, avvolto in un lenzuolo e caricato in una sporta. San Rocco zittì,

ma quando ricomparve il colera nel 183 7, e si fu a cavarlo una seconda volta fuori

dalla sua .. nicchia, San Rocco stette duro, e tira e strappa, gli slogarono un piede,

onde poi gli stivali d’argento. Così il popolino. Raccontano pure che nella famosa

peste del 1656, San Rocco fu visto in Sorrento e in Meta, passeggiar di notte radiante

di luce, con un campanello in mano che ad ogni’ tJivio o quadrivio suonava

dicendo: Confessatevi che il castigo di Dio è venuto; però da Maiano il Santo cacciò

la peste affinché non nuocesse ai Maianesi; e la Zì Candida che era di buon spirito,

vide San Rocco che la cacciava, col suo bastone proprio presso casa Cesaro, e la

peste ispida e lurida, con capelli irsuti, occhi incavati, magra e butterata, sicchè faceva

schifo e terrore. Queste sono le leggende popolari; ma certo è che per San Rocco,

dichiarato patJ·ono di Sant’Agnello, le campane della parrocchia suonano a festa,

e sino ai beatissimi tempi, il Municipio di S0rrento gli dava il tributo del dì della

festa, e la gente di Meta mandava l‘olio. E con questo ho finito “.

Fin qui il racconto dell’illustre storico; a noi piace ricordare questo

Santo quale protettore contro le malattie infettive. Anche mio padre era

suo devoto in quanto, ammalatosi in giovanissima età e costretto a letto

per alcuni anni per il formarsi di numerose piaghe sulle gambe che nessun

medico riusciva a sanare, era solito ripetere: “è stato San Rocco a guarirmi,

perché la Nonna gli chiese la grazia”.

Nel 1927 ricorreva il VI Centenario della nascita al cielo di San

Rocco; allora come oggi, la festa veniva celebrata la quarta domenica di

agosto; il l6 agosto l’allora rettore, Don Antonino Gargiulo, fece ampliare

e ristrutturare la chiesetta, sostituendo il pavimento con uno nuovo di

marmo, fornendo di tamburo la porta d’ingresso, rifacendo e ridipingendo

l’intonaco interno, il tutto con il denaro raccolto tra i fedeli. Alla cappella

mancavano la sagrestia ed il campanile, costruiti alcuni anni dopo.

Credo sia doveroso ricordare la figura di Mons. Luigi De Maio, per

anni Rettore; a Lui si sono succeduti Don Antonino Gargiulo e Don

Nicola De Maria. Attualmente la carica di Rettore è ricoperta da Don

Pasquale Bilancio.

Dal libro “ briciole di pane casareccio” di Elisabetta Aversa

Dal libro beni culturali di Massa Lubrense

Tra gli ultimi anni del Cinquecento e i primi anni del Seicento si

attesta nelle chiese massesi una ricca produzione devozionale,

favorita dal proliferare di botteghe come quella dei D’Amato. Tra gli

esempi di tale produzione vi sono La Madonna tra Sant’Antonio e

San Rocco nella chiesa parrocchiale di Sant’Agata sui due Golfi, di

Giovan Antonio d’Amato, La.Madonna tra due Santi nella ex cattedrale

di Massa, anch’essa di tale ambito e La Madonna del Rosario assegnabile

a Giovan Vincenzo Forlì nella parrocchiale di Sant’Agata.

Dal libro di Antonino de Angelis Maiano borgo di Cretari

Nora culinaria

LA RICETTA DELLA POLPETTA DOLCE DI SAN ROCCO

(trascritta da un libricino di Concetta Scala)

Preparare la salsa, facendo cuocere lentamente il pomodoro di San Marzano con sugna e olio di oliva di Sorrento.

Per l’impasto delle polpette disporre i seguenti ingredienti nelle dosi ragionevoli, sia per ottenere il giusto amalgama che il tipico sapore agrodolce alla pietanza.

Ingredienti: carne di manzo macinata, uova, fòrmaggio parmigiano, formaggio romano, aglio, prezzemolo, basilico, pinoli, cannella, uva passa, noce moscata,

frutta candita, pesche gialle e pesche bianche, pere Mastantuono, biscotti Marie, amaretti, pane raffermo, sale, cioccolato fondente.

Amalgamare, appallottolare e friggere in olio d’oliva prima dell’ultima breve cottura nella salsa sopra indicata.

In variante si possono servire anche dopo la sola frittura in olio.