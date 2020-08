Ferragosto 2020: gli eventi in Costa d’Amalfi e Sorrento, ma senza fuochi d’artificio

Il giorno di Ferragosto, sabato 15 agosto 2020, inizia molto presto, prima dell’alba. Infatti tre concerti all’alba da scegliere, uno in Villa Fondi e l’altro sul Sagrato della Chiesa dell’Annunziata a Vico Equense e uno in piena montagna ad Agerola monte Tre Calli. Tutti spettacolari, c’è solo l’imbarazzo della scelta, Monte tre Calli per raggiungerlo si percorre sentiero in salita per circa una ora e mezza, ma si è in ottima compagnia, perche le partenze dal Paipo ,località Crocefisso, avvengono già dalla sera del 14 agosto e vi sono vari intrattenimenti per tutta la notte. Vari locali e ristoranti propongono cene di gala e non, ma l’assenza dei fuochi sarà la nota caratterizzante di questo 2020. Anzi, per meglio dire i fuochi ci sono, e come se ci sono, però a Roma Cinecittà, ove la nostra premiata ditta Pirotecnica Sorrentina, non avendo impegni locali, partecipa alla grande , anche con piro musicali, dovremo però accontentarci dei video che ci manderà Giuseppe Rocco. In serata Nino Aversa propone Monte comune sotto le stelle e cena in agriturismo.

Ferragosto Sotto le Stelle a Monte Comune con cena nella Baita

Per questo ferragosto 2020 regalati una Passeggiata sul Monte Comune, la montagna dalle forme gentili, che sovrasta la penisola sorrentina e e una parte della costiera amalfitana. Raggiungeremo l’ altopiano di Monte Comune dal quale avremo una splendida vista sui due Golfi di Napoli e Salerno, sulle isole dell’arcipelago, e sul complesso del Sant’ Angelo a Tre Pizzi.

Tutto immerso nei colori caldi e le ombre lunghe del tramonto. Dopo il tramonto visiteremo l’azienda agricola La Verde Fattoria, nota per la produzione di Provolone del Monaco DOP, dove potremo gustare una squisita cena, preparata con i prodotti dell’ orto.

A far da cornice alla nostra serata, una serata di luna quasi nuova che ci permetterà di guardare la volta stellata indisturbati dalla luce lunare e scorgere bene la via lattea! ORARI UTILI APPUNTAMENTO PER TREKKING:

Ore 17.00 raduno dei partecipanti a Preazzano Ulteriori dettagli tecnici verranno forniti all’atto della prenotazione

DATI TECNICI -Percorrenza: 4 km -Difficoltà: facile -Durata: 2 ore di cammino con 1 h per soste e varie

– Necessarie calzature comode, con buona suola e abbigliamento adeguato a percorrere un itinerario di montagna

-necessario l’impiego di una torcia, anche quella in dotazione alla maggior parte degli smartphone, per il breve ultimo tratto di sentiero che percorreremo per rientrare alle autovetture.

ULTERIORI INFO UTILI

– L’ escursione e le soste avverranno nel pieno rispetto delle nuove normative per la gestione dell’emergenza covid e le disposizioni di sicurezza

– Verranno forniti attrezzature protettive e sanificante per tutti gli ospiti

– Il percorso si articola seguendo un itinerario ad anello, rientrando, ovviamente, dopo allo stesso punto di incontro.

DIRETTIVA COVID

Al fine di tutelare tutti i partecipanti, nell’intento di collaborare al contenimento del Covid 19, secondo quanto indicato dal DPCM 4.3.2020 e successivi, è fatto esplicito divieto – sotto la propria personale responsabilità – di iscrizione all’escursione:

1. a chiunque manifesti sintomi influenzali anche modesti o temPeratura corporea superiore a 37,5 C°

2. a chiunque sia transitato in aree interdette identificate dal suddetto decreto e da successive deliberazioni per il contenimento dell’epidemia;

3. a chiunque sia rientrato da Paesi esteri da meno di 14 giorni;

4. a chiunque sia stato comandato di isolamento cautelativo perché positivo al Covid-19;

5. a chiunque sappia di essere entrato in contatto da meno di 14 giorni con persone di cui ai

punti 2 – 3 – 4.

Iscrivendosi all’escursione si dichiara dunque in modo esplicito e legalmente vincolante di non

trovarsi in alcuna delle situazioni sopra descritte e di osservare, e far osservare ai minori

accompagnati, tutte le disposizioni sul distanziamento sociale e sull’uso dei DPI impartite dalla

Guida.

PREZZO: 10 EURO a persona per servizio guida, assicurazione e rimborsi. + 15 euro per la Cena nella Baita

Info e prenotazioni al 3341161642. Disponibilità di guida per gruppi privati e associazioni. Escursioni in Penisola Sorrentina, Costiera Amalfitana e Capri.

Sabato 15 agosto

Agerola Monte Tre Calli, ore 5.00 Festival Agerola sui sentieri degli dei

L’ALBA MAGICA – GRUPPO BANDISTICO “CITTA’ DI AGEROLA” IN CONCERTO

Riti dionisiaci e danza delle baccanti sul Sentiero Tre Calli ingresso su prenotazione su www.proagerola.it

Agerola Parco della Colonia Montana, ore 21.00

LILLO&GREG CON LATTE E I SUOI DERIVATI

Eventi gratuiti di sabato 15 agosto 2020 a Napoli