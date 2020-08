Fermato ad Agerola il responsabile del furto di bici avvenuto a Positano

Positano , Costiera amalfitana . E’ stato assicurato alla giustizia l’autori del furto di una bicicletta avvenuto questa mattina nella centrale Via Cristoforo Colombo. Le immagini del furto avevano fatto il giro dei social grazie alle riprese delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Ed è così che qualcuno ha riconosciuto il ladro mentre si trovava ad Agerola convinto di averla fatta franca. Sul posto, a seguito della segnalazione, sono giunti in poco tempo i Carabinieri di Positano ed Agerola che hanno provveduto alla identificazione e alla denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica di Salerno dell’interessato.

Ricordiamo che fino a sentenza vi è sempre presunzione di innocenza per cui l’uomo è ritenuto responsabile del furto, ma non è stato condannato