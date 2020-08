Fatima Trotta sceglie la costa d’Amalfi per il suo primo giorno di mare

Fatima trotta in Costiera amalfitana. La bella conduttrice tv, attrice, velina, e chi più ne ha più ne metta, ha scelto proprio la Diva Costa per il suo primo giorno di mare di questa insolita estate 2020. La showgirl napoletana ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae con un fisico scolpito, oltre ad uno scatto nelle stories ad Atrani.

Fatima Trotta è senza ombra di dubbio una delle conduttrici televisive più belle e simpatiche del panorama italiano. Con il suo sorriso e la sua ironia è riuscita a conquistare il cuore di milioni di italiani che la seguono con grande passione. E’ una delle protagoniste di questa edizione di Made in Sud dove sta lavorando egregiamente con Stefano De Martino.

L’esordio in tv risale alla metà degli anni 2000, quando a 19 anni, Fatima partecipò al programma Veline, attraverso il quale una apposita giuria ed il pubblico dovevano scegliere le nuove veline di Striscia la Notizia. La ragazza non vinse ma la trasmissione le servì sicuramente come trampolino di lancio. Dopo la partecipazione a Raccomandati, con Carlo Conti, e l’esperienza teatrale con lo spettacolo Si… pariando, insieme alla compagnia Tam Tunnel, nel 2008 venne scelta per condurre, insieme al duo Gigi e Ross, Made in Sud. E’ questa la trasmissione che l’ha resa popolare e che le ha dato modo di dimostrare il suo talento.