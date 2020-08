Faito, villa e spiagge. Ferragosto da sold-out. Nella sola giornata di Ferragosto quasi 1500 persone hanno deciso di prendere la funivia, dalla stazione Circum di Castellammare centro, per raggiungere Monte Faito. Al ritorno, infatti, una fila immensa per consentire ai turisti e ai cittadini di tornare in città gestita dai vigili, dai carabinieri di Vico e anche dal personale dell’Eav. E’ stato un weekend da sold-out quello vissuto a Castellammare il 15 e il 16 agosto. Anche nella giornata di ieri in centinaia hanno deciso di ovviare al grande caldo che ha attanagliato la città, scegliendo come meta il fresco del Monte Faito. Ed infatti, anche se i numeri sono stati leggermente inferiori rispetto al giorno precedente (un bilancio complessivo e ufficiale verrà fatto dall’Eav solo oggi), migliaia di persone si sono riversate in montagna alla ricerca del fresco e per trascorrere una giornata all’aria aperta. Forse anche, e soprattutto, per effetto dei continui allarmi che il comitato tecnico scientifico sta lanciando in questi giorni di clamorosa risalita dei contagi. Ma chi non ha scelto il Faito per ovviare all’ondata di calore ha preferito restare in città. Al netto dei lidi storici di Pozzano che sono stati presi d’assalto, anche le spiagge pubbliche non sono state da meno. La Spiaggia dei Tedeschi, che si trova a Marina di Stabia e il lungomare è stata praticamente assaltata da chi cercava un bagno a buon mercato. Faticoso anche riuscire a far rispettare limiti e divieti di assembramento. Addirittura, nel giorno di Ferragosto, diverse le persone che hanno deciso di piazzare ombrelloni sul lungomare di Corso Garibaldi. Un tratto di acqua che, anche secondo le recenti analisi di Legambiente, pur essendo migliorato non è ancora balneabile. E, soprattutto, per il quale si attendono anche gli esiti dei carotaggi sulla spiaggia che probabilmente dovrà essere bonificata.

Fonte Metropolis