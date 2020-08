Evento storico a Meta. Di nuovo in funzione l’orologio di Santa Lucia, simbolo di ripartenza. Evento storico a Meta, in Penisola Sorrentina: il secondo orologio della Chiesa di Santa Lucia, del Monte dei Cafiero, situato in via Lamma, su una base di maioliche, ha ripreso a funzionare dopo circa cento anni. Si tratta di un vero e proprio simbolo di ripartenza e di speranza, in un periodo particolarmente difficile della nostra storia per l’intera Italia, a causa della crisi scaturita dalla pandemia Coronavirus.

Come spiegato nel video, si tratta di un orologio monolancetta, che ha, dunque, soltanto la lancetta delle ore. La distanza tra ogni numero segnato sul quadrante è percorsa da tacchette che indica un orario di dodici minuti.