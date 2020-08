Europa League. L’Inter in caso di qualificazione ai quarti di finale dovrà rimanere in Germania

Dopo la vittoria contro il Getafe di mercoledì per 2-0, giornata di riposo oggi per l’Inter. Da domani, invece, la squadra di Conte riprenderà per preparare il quarto di finale contro il Bayer Leverkusen. A differenza di quanto accaduto nella scorsa partita, però, la truppa nerazzurra, in caso di qualificazione alle semifinali, avrà l’obbligo di rimanere in Germania. Questo è quanto stabilito dal protocollo Uefa: le squadre che continueranno a giocare l’Europa League non possono tornare a casa dovendo limitare gli spostamenti per via del pericolo contagio. Ovviamente, Conte e soci sperano di restare in Germania fino alla finale di Colonia del 21 agosto.