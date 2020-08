Europa Controvento: Road to Lampedusa. Da Sant’Agnello in viaggia da Schengen . Dalla Costa di Sorrento in Campania per Positanonews Luca Ercolano, originario di Sant’Agnello in Penisola Sorrentina , ci racconta il suo progetto

“In 6 faremo un viaggio da Schengen a Lampedusa per raccogliere fondi per una Casa Famiglia di Palermo che si occupa, fra l altro, di prima accoglienza per minori non accompagnati

Durante il nostro percorso ci fermeremo a parlare di libertà, di dignità, di rispetto, dell’Europa che siamo e che potremmo essere.

A Lampedusa arriveremo con le mani piene di tutte le donazioni che raccoglieremo da qui fino al nostro viaggio, per consegnarlo a coloro che, sulla soglia della porta d’Europa, si impegnano a restare umani

Stiamo stilando le tappe del programma in maniera definitiva”