Estate “Made in Vietri”: domani la partenza con il gruppo Made In Swing. Lo scorso maggio, l’assessorato al Turismo, Cultura e Spettacolo ha presentato “MADE IN VIETRI”, progetto grazie al quale cantanti, musicisti, attori e comici vietresi (gruppi/compagnie che contengano al loro interno almeno un elemento vietrese) saranno scritturati affinché possano esibirsi per i propri concittadini, turisti e ospiti estivi della nostra magnifica VIETRI SUL MARE.

Domani, mercoledì 5 agosto 2020, è in programma il primo appuntamento in programma in piazza Attilio della Porta, con il gruppo “Made in Swing”.

MadeInSwing è un progetto nato dall’idea di musicisti professionisti, provenienti da varie esperienze, realtà e stili musicali; giocando sul fatto che ognuno potesse contribuire a dare un impronta e un originalità alla musica pop riarrangiandola e contaminandola,offrono uno spettacolo musicale che abbraccia un po’ tutto il panorama musicale caratterizzato da uno stile anni 50 in ciò che riguarda lo stile, l’abbigliamento e i particolari.

Il gruppo è così composto:

Voce e Violino: Maria Anna Siani

Batteria: Alessandro Ferrentino

Chitarra: Carlo Inglese

Pianoforte: Rosario Avella

Basso e Contrabbasso: Giovanni Rago