Estate in Campania. Caldo afoso, fino a quanto durerà? A partire da questo fine settimana, il meteo in Campania cambierà: stop all’afa da venerdì. Un’intensa perturbazione proveniente dal Nord Europa «dovrebbe affondare il colpo sull’Europa centrale e poi Mediterraneo centrale, coinvolgendo così anche l’Italia» e determinando un tracollo delle temperature, fino a 8-10 gradi in meno. Lo sottolinea il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara. «Venerdì primi rovesci e temporali anche di forte intensità sono attesi sul Nord Italia in particolare su Alpi e Nordovest. Sabato nuovi violenti temporali potrebbero interessare diverse aree del Nord Italia, con coinvolgimento questa volta anche della medio-alta Toscana».

Fino a giovedì 27 agosto l’anticiclone garantirà giornate soleggiate e via via più calde con temperature fino a 32-34 gradi su tutta Italia e in alcune zone una alta percezione di calore dovuta all’afa. Questa fase di bel tempo tuttavia sarà interrotta bruscamente da venerdì a causa dell’approfondirsi di una saccatura Nordatlantica che si insinuerà in Italia, anticipando così la fine dell’estate.

Le cose cambieranno da venerdì. Nel corso della giornata il tempo subirà un forte peggioramento al Nord Italia con rovesci, temporali e nubifragi frequenti. Tra venerdì 28 e domenica 30 i venti rinforzeranno da Scirocco e Libeccio. Le temperature, se al Nord subiranno una diminuzione, al Centro-Sud grazie ai venti meridionali saliranno sopra la media con picchi di 37-40 C. Da lunedì 31 la saccatura attraverserà tutta l’Italia causando un generale calo delle temperature anche di 10-12 C; l’autunno entra in scena.