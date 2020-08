Esposto del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli contro i responsabili della morte del cavallo alla Reggia di Caserta

Caserta. Dopo l’episodio avvenuto pochi giorni fa della morte del cavallo adibito al traino di una carrozzella per turisti nel parco della Reggia, arriva l’esposto di Europa Verde contro i responsabili: “Vogliamo che la verità venga fuori. Bisogna regolamentare questa attività, i cavalli vengano trattati in un modo disumano è vergognoso.” Nella mattina del 18 agosto il Consigliere Regionale dei Verdi-Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e l’avv. Fabrizio De Maio incaricato dal Sole che Ride hanno presentato un esposto denuncia presso il comando provinciale dei Carabinieri della caserma Pastrengo di Napoli, contro i responsabili che hanno causato alla morte del cavallo utilizzato per il trasporto della carrozza per i turisti.

Ecco le parole del Consigliere Borrelli e dell’avv De Maio: “Abbiamo presentato questo esposto perché vogliamo che venga fuori la verità su questa vicenda e che tutti i responsabili, dal trasportatore, alla società che gestisce le carrozze, alla Soprintendenza, se non ha effettuato i dovuti controlli, paghino per le loro colpe. Questo tipo di attività va regolamentata, non è possibile che un cavallo venga fatto sfiancare facendolo trainare una carrozza sull’asfalto sotto al sole cocente, anche nelle ore più calde, per il divertimento altrui, è qualcosa di inaccettabile. Intanto aumentano anche le segnalazioni delle carrozzine che girerebbero anche a Napoli non rispettando l’ordinanza sindacale che vieta la circolazione in determinati orari troppo caldi. Stamane in orario non consentito e cioè tra le 13 e le 16, che è considerato l’orario più caldo della giornata, circolava una carrozzella sul lungomare segnalata da diversi cittadini. E’ partita subito la denuncia”.