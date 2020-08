Escrementi davanti alla sede Caritas Amalfi-Cava de’ Tirreni, l’ira di don Francesco

Un freno all’inciviltà e alla maleducazione di quanti di notte non trovano luogo migliore dell’ingresso della Caritas Diocesana per espletare i proprio bisogni fisiologici. Ecco tutta la vicenda riportata da Giuseppe Ferrara per il quotidiano “La Città di Salerno” in edicola oggi.

Su tutte le furie il direttore don Francesco Della Monica che dopo l’ennesimo rinvenimento di escrementi e urina davanti alla sede di piazza Vittorio Emanuele II, ha chiesto l’aiuto degli operatori della Metellia Servizi per rimettere in sesto l’accesso alla struttura e – contemporaneamente – ha redarguito gli ignoti responsabili nella speranza che episodi come quelli verificatisi negli scorsi giorni non continuino a verificarsi. Non è la prima volta che don Francesco Della Monica, direttore della Caritas Diocesana Amalfi-Cava de’ Tirreni, dirigendosi all’ingresso della struttura che si trova in piazza Vittorio Emanuele II si è accorto di escrementi disseminati lungo il piccolo vialetto e di un forte odore di urina proveniente dagli angoli più nascosti.