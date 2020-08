ERA PROPRIO NECESSARIA LA PARTECIPAZIONE DI LORENZO INSIGNE CONTRO LA LAZIO ?

LORENZO INSIGNE ESCE IN LACRIME PER PROBLEMI SERI AGLI ADDUTTORI

A RISCHIO LA PARTITA IN SPAGNA CONTRO IL BARCELLONA….

Gestione dei campioni e dei calciatori fondamentali fatta male, non valutato prima della gara contro la Lazio una possibilità di alternanza soprattutto dei calciatori più tecnici e di personalità in una gara finale che serve come allenamento. I calciatori hanno partecipato a una ultima partita solo per “timbrare” il “tabellino”. I lettori leggeranno i risultati falsati per i noti problemi organizzativi e di sicurezza. Un campionato a pezzi con problemi di ogni tipo. Ai posteri la lettura critica dei giudizi sul campionato più assurdo post Covid

