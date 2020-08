Elezioni regionali, con il sindaco De Rosa dalla costa d’Amalfi anche Giordano e Vitagliano

Elezioni 2020. Arriva l’ufficialità anche per le elezioni regionali che si terranno il prossimo 20 e 21 settembre. In Campania vi sono al momento sei candidati: con De Luca e Caldoro ci sono Valeria Ciarambino per il Movimento 5 Stelle, Giuliano Granato per Potere al Popolo, Sergio Angrisano con la lista Terzo polo e Gabriele Nappi con Naturalismo.

Come anticipato, anche il sindaco di Atrani Luciano De Rosa si candiderà al sostegno di De Luca. Si tratta dell’unico sindaco in carica a candidarsi. Vi sono, inoltre, anche altre due figure note alla costa d’Amalfi, come Antonio Giordano, ex sindaco di Tramonti e medico chirurgo, oltre al medico di Maiori Gaetano Vitagliano, per la lista Unione di Centro