Elezioni Positano. Si faranno i comizi? Se sì, in che modo? Continuano a crescere l’attesa e la tensione in vista delle prossime elezioni comunali del 20 e 21 settembre prossimo, alle quali manca oramai poco meno di un mese. Positano, la perla della Costiera Amalfitana, è già in fibrillazione per votare il primo cittadino che succederà l’attuale sindaco uscente Michele De Lucia.

A questo punto, si è verificato un problema abbastanza sentito da tutte le parti in campo, e non soltanto nella città verticale, quanto in tutti i comuni nei quali si scenderà al voto. A questo proposito, Positanonews ha ascoltato le parole di entrambi i candidati sindaco di Positano, Gabriella Guida e Giuseppe Guida. “Noi saremmo anche pronti a fare i comizi – ci hanno detto -, però al momento non abbiamo disposizioni da parte del prefetto, che deve chiarire se farli ed in quale modalità”.

Uno dei luoghi che si potrebbe ipotizzare, intanto, è Piazza dei Racconti, dove i posti potrebbero esserci, anche se sempre in maniera limitata in base alle disposizioni per il contenimento del Covid. Attualmente, però, bisogna attendere.