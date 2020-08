Elezioni Positano. No grazie, di Gaetano Marrone. Rimane in campo Domenico e Lorenzo Cinque ( che festeggia ), e Fusco?

Elezioni Positano. No grazie, di Gaetano Marrone. Rimane in campo Domenico e Lorenzo Cinque ( che festeggia ). La perla della Costiera amalfitana al voto , mancano oramai dieci giorni per la presentazione delle liste . Il candidato dell’Alba delle Libertà è Giuseppe Guida che sta formando una lista rinnovata al 60% . Si rincorrono una ridda di nomi e come tutti i giornali li riportiamo, Gaetano Marrone, ex vice sindaco, ora impegnato nel settore ricettivo alberghiero ed enologico, a Positanonews ha detto che non si candiderà. Dunque rimangono le ipotesi di Domenico Marrone e Lorenzo Cinque che festeggia l’nomastico. E Francesco Fusco? Per il vicesindaco di Michele De Lucia aperte tutte le possibilità, ritornare con l’Alba della Libertà, rimanere a casa, fare una terza lista, o candidarsi o far candidare un componente della famiglia nella lista antagonista a Guida. Staremo a vedere.