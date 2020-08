Elezioni Positano. Clamoroso scenario, con Guida passa Peppe Vespoli. Marrone riunione fiume nella notte. Domenica turbolenta nella perla della Costiera amalfitana dopo che l’Alba della Libertà ha ufficializzato le anticipazioni di Positanonews . Mentre ad Amalfi e Maiori gli scenari sembrano abbastanza delineati, qui con il divieto del doppio mandato si è dovuto far la quadra e l’Alba della Libertà ha scelto il successore a Michele De Lucia. Il nome è stato quello del dottor commercialista Giuseppe Guida, assessore al bilancio e all’ambiente, già candidato alla provincia di Salerno . Il vice sindaco Francesco Fusco, che aveva legittime aspirazioni, non ha sciolto le riserve sul da farsi. “Una scelta meditata con il gruppo, non dettata da valutazioni sulle persone o sulle simpatie, ma sul contesto politico, anche per quanto mi riguarda sarà dal contesto che valuterò se candidarmi o meno in prima persona” . Ma la scelta di Guida, che non è una sorpresa, visto che il suo nome aleggia oramai da mesi, è stata accompagnata da uno scenario clamoroso, la candidatura di Giuseppe Vespoli, albergatore, fratello del capogruppo di minoranza Luca Vespoli, e sopratutto parte delle famiglie che appoggiavano tradizionalmente Domenico Marrone. A questo punto non è uscita ancora la decisione di Marrone sul da farsi , se si candida o meno, se ci sarà Lorenzo Cinque, o altro. Probabilmente partirà un confronto con le famiglie Attanasio / Cinque . Un bel colpo di scena.. Vi aggiorneremo.