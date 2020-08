Elezioni Positano , Amalfi e Sorrento . Ora vige il fair play, no a commenti o attacchi. Lasciamo la parola ai candidati. Decine di commenti, lettere anonime, segnalazioni che non meritano neanche una parola, di cui non sappiamo neanche la veridicità, su whatsapp, post su facebook e altro, è ora cche viga il fair play, saranno i candidati a intervenire se vogliono.

Voliamo alto

Questo è quanto noi vogliamo fare, la nostra scelta editoriale è volta ai programmi non alle infamità che si possono scambiare i tifosi delle due liste. Perchè di questo si tratta, di persone etranee ai candidati stessi che attaccano o fanno girare offese o prese in giro per smontare gli avversari o presunti tali.

Critiche legittime ma lasciamo la parola a loro

Critiche legittime a tutti, fa parte del gioco. Quando si fa politica l’asticella può anche debordare per infierire sull’avversario, ma questo spetta a loro. Chi è protagonista della scelta del popolo.

Progettualità, visione del futuro del paese

Non facciamo i seriosi, diamo anche un taglio leggero alla campagna elettorale, parlando dei vari candidati, che da positanesi conosciamo, è giusto che vi sia un taglio adatto ad ogni circostanza, anche l’aspetto mondano, l’esclusiva di Mario Biondi a Laurito ci sta, come ci sta la notizia di sport, ci sta tutto. Ma preferiremmo parlare in questo momento di progettualità, idee, visione del futuro del paese, risposte, che chiediamo ai candidati, ai problemi del paese.

Positanonews non è solo Michele Cinque

Positanonews non è solo Michele Cinque, anzi più passano gli anni più aumentano a dismisura i collaboratori, abbiamo una redazione a Positano, un ufficio a Piano di Sorrento , appoggi ovunque fra Ravello, Amalfi e Capri, giornalisti anche a Napoli e Salerno e spesso, anzi quasi sempre, non è il direttore a rispondere alle mail, non può, spesso non riesce a rispondere neanche ai whatsapp , al novanta per cento non scrive neanche gli articoli anche se a volte fornisce le notizie, c’è una società, una azienda, un giornale con il quale rapportarsi e bisogna farlo in maniera istituzionale mandando le mail a info@positanonews.it per le questioni commerciali e direttore@positanonews.it per le questioni giornalistiche, senza dare nulla per scontato, le mail devono essere specifiche e chiare , non è detto che chi sta dall’altra parte sappia tutto.

Ci occupiamo di mezza Campania, in particolare della provincia di Salerno e Napoli , siamo fra i giornali online più letti in assoluto del Sud Italia, primi in Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, dai dati google analytics e non a chiacchiere o a like gonfiati, fra i punti di riferimento a livello nazionale fra i giornali online non fosse altro per la nostra storia che si rinnova continuamente. E’ assurdo pensare che possa esserci una persona da sola dietro a tutto.

Detto questo buona campagna elettorale a tutti.