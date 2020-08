Elezioni comunali 2020. Ecco i programmi delle liste di Maiori. Continua a crescere l’attesa in vista delle prossime elezioni comunali del 20 e 21 settembre prossimo, alle quali manca oramai poco meno di un mese. Anche a Maiori, in Costiera Amalfitana, sale la tensione per votare il primo cittadino.

Ecco, intanto, i programmi delle tre liste di Maiori:

IDEA COMUNE

Il Paese è piccolo, ci conosciamo tutti; donne, uomini e giovani, danno quel che possono per migliorare il benessere e la qualità di vita della comunità che tanto amiamo. Facciamo fatica a portare rancori e risentimenti. Perciò viviamo liberi e leggeri. Per noi il voto è una grande festa: decidiamo tutti noi cittadini chi deve essere il nuovo sindaco e chi saranno i nuovi consiglieri comunali. I saggi contadini ripetono spesso: si raccoglie ciò che si è seminato. La nostra lista si sente tranquilla e riusciamo ancora tutti a sognare. Auguri ad Antonio Capone e ad Elvira D’Amato, con le due rispettive liste.

Qui il programma.

#MAIORIDINUOVO

La lista contraddistinta dal simbolo “albero di colore verde che fuoriesce da un’onda stilizzata di colore blu cangiante con sottostante la scritta #maioridinuovo su fondo bianco”, presenta qui il suo programma.

CON ANTONIO CAPONE

Oggi scendo nuovamente in campo, come già anticipato nei mesi passati, con convinzione e senza alcuna remora.

L’obiettivo desiderato è quello di continuare un percorso iniziato nel 2015, completando le tante opere e i progetti in corso; garantendo la mia presenza ai maioresi; vivendo Maiori in tutti i suoi aspetti, più piacevoli e più difficoltosi, con particolare spirito di servizio.

Con me, una squadra di persone fidate, valide, serie ed amanti della nostra Città.Auguro a tutti di vivere questa esperienza con serenità e coesione.Forza Maiori sempre!

Qui il programma.