Elezioni a Positano 2020. Cosa desiderate per il vostro paese? Diamo voce ai cittadini e ai giovani in particolare. Finora Positanonews ha parlato di nomi, ma ora vorremmo parlare anche di programmi. Cosa vorreste voi dalla futura amministrazione? Al di là delle polemiche, di cui è pieno il web, i social network, ed in particolare Facebook, cosa vorreste e come? Vogliamo proporre a chi ci amministrerà fra un mese cosa vorreste in particolare? Non semplicemente “fare qualcosa per gli anziani o i giovani”, ma cosa fare. Che soluzioni alla viabilità, alla socialità, alla mobilità, ai problemi del quotidiano, al turismo, alle prospettive future del paese e dei cittadini?

Mandaci una mail a direttore@positanonews.it o usa i nostri social network con hashtag #elezionipositano2020.