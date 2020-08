Eleonora De Conciliis-Roland Barthes-Come vivere insieme?

Oggi Lunedi 3 agosto 2020 presso la sala Dickens dell’Hotel Continental, alle ore 18.00 incontro con Eleonora De Conciliis, che parlerà di Roland Barthes.

Eleonora de Conciliis (Napoli 1969) insegna filosofia nei licei, svolge attività di ricerca presso l’Università di Salerno ed è caporedattrice della rivista di filosofia on line «Kainos». Oltre a saggi e interventi su Arendt, Baudrillard, Canetti, Foucault e Levinas, ha pubblicato i volumi: L’aristocratico metropolitano. Simmel e il problema dell’individualismo moderno (1998); Favole per dialettici. Per una lettura dei racconti di Kafka (1998); La redenzione ineffettuale. Walter Benjamin e il messianismo moderno (2001); Il lusso della differenza. Ipotesi sul processo di soggettivazione (2006); ha curato, insieme ad H. Retzlaff, la traduzione italiana della Clavis fichtiana seu leibgeberiana di Jean Paul (2003); per Mimesis ha curato i volumi Dopo Foucault. Genealogie del postmoderno (2007) e La provincia filosofica. Saggi su Elias Canetti (2008).