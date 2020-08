Elena Bonetti ad Ercolano. La Ministra per le pari opportunità e la famiglia in visita agli scavi archeologici

Elena Bonetti, Ministra per le pari opportunità e la famiglia, nella giornata di oggi, si è recata a visitare il Parco Archeologico di Ercolano. Un percorso circolare sorvegliato dal personale di vigilanza che controlla che le 60 persone, distribuite ogni ora, rispettino le regole anti-covid. Il sindaco le ha fatto compagnia per tutto il tragitto e la Ministra, favorevolmente colpita dalla bellezza del luogo, ha dichiarato: “Un sito che va abitato, camminato, incontrato. Ho molto apprezzato il percorso di narrazione e di ingresso nel mondo dell’antica Ercolano. Proprio in questa città un sito di questo tipo rappresenta il segno della bellezza e della cultura che riabilita a dignità piena l’intero territorio, rappresentando un’occasione di riscatto ma anche di ripartenza come segno importante per tutta l’Italia”.