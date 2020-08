Don Michele Fusco alle ore 19 su TV 2000, in diretta dall’Aquila per la Perdonanza da Collemaggio. Don Michele Fusco, ora vescovo della diocesi Sulmona-Valva, sede della Chiesa cattolica in Italia suffraganea dell’arcidiocesi dell’Aquila appartenente alla regione ecclesiastica Abruzzo-Molise, questa sera di venerdì 28 agosto 2020, a partire dalle ore 19.00, prenderà parte in diretta alla 726esima Perdonanza Celestiniana, dal piazzale della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, in L’Aquila.

La Messa Stazionale, con il rito di apertura della Porta Santa, sarà presieduta dal cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo metropolita di Bologna.