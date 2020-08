Dodecà store a Capri inaugurato a Marina Grande

Capri ( Napoli ) A Marina Grande il primo store Dodecà, format EDLP del Gruppo Multicedi. Un’apertura molto attesa dalla popolazione residente di Capri e dai tanti turisti, sia per la centralità dello spazio, nell’area dei due Golfi, che per la grandezza del market, distribuito su un’area di 700 mq su due livelli. Lo store è stato inaugurato con una benedizione del parroco di Anacapri, don Marino De Rosa, alla presenza della famiglia Moccia, a capo del gruppo caprese Dodecà, di tanti residenti e turisti e del sindaco di Capri, Marino Lembo, che ha tagliato il nastro sottolineando l’impegno dei Moccia nel rifornire quotidianamente l’isola dei beni essenziali, un’azione portata avanti con professionalità e impegno costante anche nel difficile periodo del lockdown. Il nuovo punto vendita è stato allestito secondo i principi dell’ecosostenibilità e del plastic- free. Un intervento importante, grazie a un’intuizione della famiglia Moccia, in accordo con l’amministrazione comunale di Capri, ha dotato l’area prospiciente il supermercato di un marciapiede: un’operazione che oltre alla riqualificazione della zona punta alla massima sicurezza dei cittadini, considerando il particolare posizionamento dello store, in uno snodo viario che congiunge più punti dell’isola.

SU MISURA

Il nuovo store, che vede al lavoro 26 addetti alla vendita, sarà aperto tutti i gironi dalle 8 a mezzanotte ed è ispirato al principio di una convenienza duratura nel tempo per un’esperienza di spesa differente, senza stress né rincorsa all’offerta, con prezzi bassi tutti i giorni. È dotato di un giardino pensile concepito per ridurre i consumi tutto l’anno e rinverdire la zona; allo studio ci sono poi progetti che puntano a sfruttare energie rinnovabili all’interno dello spazio di vendita. Il piano terra è il regno del fresco: dalla macelleria alla pescheria, passando per l’ortofrutta. Quest’ultima vanta un particolare servizio su misura, grazie al quale è possibile acquistare frutta e verdura fresca tagliata al momento, per il fabbisogno anche di un solo pasto. Inoltre, ruolo centrale è recitato dalla gastronomia con cucina, che permette di acquistare piatti da asporto, cucinati con materie prime di riconosciuta qualità, come la pasta di Gragnano IGP, oltre che il meglio delle specialità e delle denominazioni d’origine tipiche del territorio. Il piano interrato, invece, è dedicato alla tradizionale offerta che contraddistingue Dodecà, dove l’ampia scelta si abbina alla convenienza assicurata tutti i giorni dell’anno. Nei prossimi giorni seguirà l’apertura di altri due store Dodecà in altri punti centrali dell’isola di Capri, tra i servizi offerti è prevista la consegna a domicilio della spesa e di cambusa.

