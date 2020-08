Djavan Anderson a Positano. Il centrocampista della Lazio si concede qualche giorno di relax

Djavan Lorenzo Anderson, calciatore olandese di origini giamaicane, centrocampista esterno della Lazio, ha scelto Positano per le sue vacanze. La cittadina costiera da sempre ambita dai Vips, anche quest’anno sta registrando un alto numero di calciatori che vi si concedono qualche giorno di relax. Anderson non è nuovo in Campania avendo giocato anche una stagione nella Salernitana, in prestito sempre dalla Lazio e collezionando 19 presenze con la maglia granata. Dal 23 agosto è poi previsto il ritiro ad Auronzo di Cadore della squadra biancoceleste che quest’anno probabilmente si svolgerà a porte chiuse per evitare contatti esterni e problemi con le norme anti-covid.