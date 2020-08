Ravello ( Salerno ) . Dietro le quinte del Ravello Festival. Alessio Vlad a Positanonews “Ho fatto come Rossellini ed è tornato Wagner”. Una piacevole intervista con quella “leggerezza” che ci ricorda le “Lezioni Americane” di Italo Calvino sulla letteratura, che si potrebbero benissimo trasporre al giornalismo sul web. Lucio Esposito , nostro responsabile culturale , cura gli eventi dalla Costa d’ Amalfi a quella di Sorrento fino alla Campania tutta , sulla pagina facebook di Positanonews intervista il direttore artistico del Ravello Festival prima dell’evento principe della Costiera amalfitana in questi giorni. Un concerto straordinario quello di Fisher, i retroscena, la Piazza Duomo con il maxischermo che fa vivere il Festival anche nella città, ma sopratutto il ritorno di wagner in musica e l’atmosfera , il “genius loci” , di Ravello.

Leggi anche Applausi convinti per il ritorno a Ravello della Budapest Festival Orchestra diretta da Iván Fischer