Di rientro da Ibiza, Belen sottoposta al tampone a Capri

Di nuovo a Capri: Belen è atterrata ieri sera a Capodichino a poche settimane di distanza dall’ultima vacanza tra Capri e Positano. Raggiunta l’isola in motoscafo per poi dirigersi in una villa a Marina Piccola, nella quale trascorrerà il weekend, questa volta la modella argentina ha ricevuto una “sorpresa”. Siccome proveniva da Ibiza, è arrivato il personale dell’Asl Napoli 1 per sottoporla a tampone in modo da accertare la negatività o la positività al covid-19. Il tampone poi è stato portato in laboratorio a Napoli (insieme agli altri effettuati in giornata sull’isola) e i risultati saranno comunicati alla diretta interessata.