Depositata la lista di Insieme per Massa Lubrese: le parole di Lello Staiano.

Abbiamo depositato la lista di Insieme per Massa Lubrense e ci siamo ufficialmente candidati a rinnovare il nostro Comune!

Sono stati giorni emozionanti, fatti di incontri e confronti, di idee e di progetti per il futuro: tutto raccolto in un programma condiviso, che non vedo l’ora di illustrarvi.

Ho trovato una comunità che ha voglia di riscattarsi da anni grigi, in cui Massa ha perso la sua luce. Oggi sono fiero di condividere questo viaggio con donne e uomini che vogliono lasciare un paese migliore ai loro figli, con ragazze e ragazzi che vedono il loro futuro qui, nella terra che amano, e non vogliono essere costretti ad emigrare.

Nei loro occhi e nei loro cuori ci ho letto speranza e coraggio, ed è a tutti loro che voglio dire GRAZIE per l’enorme carica che mi hanno dato.

Rimbocchiamoci le maniche, amici, prepariamoci a virare la rotta verso #ladirezionegiusta

Lello