“Decreto Agosto”, il Governo stanzia fondi per medici e ristoratori

Maggiori risorse per aumentare il compenso degli straordinari dei medici e per sostenere il rilancio del settore della ristorazione. Sono alcune delle misure al varo del Consiglio dei ministri , che nei prossimi giorni – come scrive il quotidiano “Il mattino” – dovrà finalmente dare alla luce il cosiddetto “Decreto Agosto”. Dovrebbe includere fino a fine anno anche lo stop ai licenziamenti, a patto che si utilizzi la cig (altrimenti si ferma al 15 ottobre). Mentre viene estesa di altre 18 settimane la nuova cig legata per metà alla perdita di fatturato. E ci saranno 1,5 miliardi in più nel 2021 per il cashback che dovrà stimolare i pagamenti elettronici.