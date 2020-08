Più che da presidente della Regione Campania, parla da sindaco. Perché, nel saluto al secondo gruppo di vincitori del concorsone indetto da palazzo Santa Lucia destinato al Comune di Salerno, Vincenzo De Luca traccia una stagione di «governo locale», oltre che regionale, come una stagione «dello sviluppo, del lavoro, della trasformazione urbana» in cui i futuri assunti saranno chiamati «a svolgere un ruolo decisivo». A scriverlo è Giovanna Di Giorgio per il quotidiano Il Mattino.