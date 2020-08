Davide Di Gennaro, centrocampista della Juve Stabia, a Positano per vacanza

Ha scelto Positano come meta della sua vacanza Davide Di Gennaro, l’attuale centrocampista della Juve Stabia. Il 32enne, milanese di nascita, era una giovane promessa proprio della squadra rossonera: nel 1995, infatti, è stato capitano della primavera. Fu acquistato successivamente dal Cagliari con l’ambizioso progetto di non far rimpiangere un monumento come Daniele Conti. Ma quel ruolo di regista non lo ha mai saputo interpretare sufficientemente bene. Di Gennaro non entrò mai nel cuore dei tifosi rossoblù, il Cagliari, infatti fece scadere il suo contratto senza proposte di rinnovo. . Ne approfittò la Lazio, che pensava di aver fatto un ottimo affare, assegnandogli il ruolo di vice Leiva. Ma neanche a Roma, il giocatore seppe convincere: idem l’anno scorso alla Salernitana, e questa stagione alla Juve Stabia. Mancino, centrocampista centrale, ha 32 anni e ha fatto fatica anche nella sua seconda parentesi campana.