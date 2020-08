Dagospia ad Amalfi. Cena al Lido Azzurro per Roberto D’Agostino e poi a Positano

Dagospia ad Amalfi. Cena al Lido Azzurro per Roberto D’Agostino . Ieri sera arrivato in Costiera amalfitana , in vacanza in Campania, con tappa a Positano. D’Agostino è un genio della comunicazione con il suo “Dagospia” capace di stravolgere politica e mondo dello spettacolo da ben venti anni. Un antesignano, come nel piccolo Positanonews, nato cinque anni dopo, primo giornale oline nativo locale infraprovinciale , che si occupa delle coste turistiche della provincia di Salerno e Napoli. “Dago” è un mito e ora è diventato lui il Vip. Complimenti al Lido Azzurro ad Amalfi che oltre all’ottima cucina trasmette tanta simpatia e calore.