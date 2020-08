Da Sorrento ad Amalfi per le comunali e la Regione Campania Positanonews non si schiera. Abbiamo spazi e servizi elettorali. Positanonews è uno dei primi dieci giornali online locali più visti della Campania, il primo da 15 anni della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina , punto di riferimento infraprovinciale di Salerno e Napoli. E’ sbagliato vederci come localizzati a Positano, Massa Lubrense, Maiori, Ravello, Capri, Cava de Tirreni, Agerola o altri comuni di cui ci occupiamo quotidianamente o vederci orientati politicamente.

Siamo una squadra che ha al centro la notizia, il nostro partito è il fatto, locale, il territorio, la gente. Facciamo informazione, ma anche servizi di comunicazione, dai social network, all’enogastronomia, al turismo , ma anche alla politica.

Come in ogni democrazia offriamo gli spazi ed i servizi, il lavoro di uno staff, per ogni evenienza, anche la politica e i servizi elettorali. Dunque nessuna appartenenza politica, come neanche sportiva, al nostro interno c’è tutto l’arco costituzionale dei partiti, come delle squadre, chi tifa Napoli, chi Juve, chi Inter, chi Milan, fra l’altro così come nei partiti i giocatori cambiano squadra, vedi higuain ieri azzurro oggi bianconero, dunque ieri chi era di sinistra oggi è di destra e viceversa…

Quando si tratta di lavorare tifiamo solo per i nostri lettori. Il nostro partito sono loro. I cittadini, la gente, siete voi che ci leggete e che contribuite a farci crescere e migliorare giorno per giorno.

Grazie

direttore@positanonews.it