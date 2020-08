Positano ( Salerno ) Da Gabrisa a Positano, l’esperienza con lo chef Emilio Desiderio descritta da Rosa Cinque su Italia a Tavola . Ecco l’esperienza di gusto descritta da Rosa nella perla della Costiera amalfitana .

Ogni richiesta è… Desiderio

A Positano brilla “Da Gabrisa”

Il ristorante “Da Gabrisa” a Positano offre una splendida vista sul mare, un locale accogliente e raffinato e la tipica cucina locale. La minuziosa ricerca nei dettagli è evidente sia nella cura degli arredi sia nelle proposte gastronomiche preparate dall’executive chef Emilio Desiderio. Nato nel 2003, il ristorante da Gabrisa offre un’esperienza culinaria basata sulla tradizione locale tipica della Costiera Amalfitana, ma più in specifico di quella napoletana. L’attenta selezione di ingredienti freschi disponibili quotidianamente sul mercato, l’ampia lista di vini, l’atmosfera romantica e confortevole lo rendono un luogo speciale per condividere un pasto o un aperitivo con gli amici.

Da Gabrisa offre uno splendido affaccio su Positano

L’arte di impastare, della lavorazione del pesce tanto prezioso quanto i prodotti offerti dalla terra fino all’abbinamento con gli esclusivi vini della nostra Costa: questo è il percorso in cui saranno accompagnati gli ospiti di Villa Gabrisa. La filosofia di Emilio Desiderio è donare una proposta nuova al concetto di cucina, tutta in chiave mediterranea e nel rispetto dei prodotti locali.

Classe ’80, cresciuto a Vico Equense, Emilio è un giovane chef alla continua ricerca di sapori e abbinamenti che soddisfino appieno i propri clienti. Nei suoi piatti c’è tecnica, quella che riesce palesemente a venire fuori solo alla vista di una pietanza portata in tavola. La sua è una visuale completa, che segue a 360° la cucina dalla panificazione alla piccola pasticceria servita a fine pasto.

Emilio Desiderio

Inizia a lavorare in cucina all’età di 14 anni con Giosuè Maresca, di scuola francese. A 19 anni è sotto la guida dello chef Antonio Tecchia, di seguito un anno ad Amalfi al ristorante Da Luisella e infine presso il ristorante “Rada” di Positano, come chef resident per 16 anni consecutivi. Inoltre ha affiancato grandi maestri della cucina italiana quali: Nino Di Costanzo, Enrico Bartolini, Enrico Crippa, Mauro Uliassi e Alfio Ghezzi al ristorante stellato di Casa Ferrari. Lasciatevi sedurre da Villa Gabrisa e condurre alla piacevole scoperta della bellezza e dei sapori circondati dalle acque blu intenso del Mar Tirreno, sulle famose isole “Li Galli” e su un angolo di Positano. Questo il link