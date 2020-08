Da Castellammare all’Irpinia in visita ai parenti: donna positiva al covid, lavora alla Sonrisa

Un altro positivo in Irpinia di questa seconda ondata di contagi da Covid-19. Riguarda una donna di Altavilla Irpina, ma che da tempo vive a Castellammare di Stabia. In ogni caso, l’Asl ha avviato l’indagine epidemiologica e i tamponi anche sui alcuni familiari della persona che vivono nel comune della provincia. Il contagio è legato al cluster di Sant’Antonio Abate. Lo scrive il quotidiano de “Il Mattino”.

La donna, infatti, collabora con la struttura ricettiva La Sonrisa. E’ stata la diretta interessata, molto responsabilmente e attraverso un post su Facebook, a comunicare il caso. E ciò anche per fare chiarezza sulla chiusura temporanea dell’edicola che gestisce la mamma ad Altavilla Irpina. Una chiusura decisa proprio in via precauzionale. «Io non vivo più ad Altavilla Irpina, ma ci sono stata solo giovedì pomeriggio della settimana scorsa chiarisce la persona aggredita dal virus sul social network ed ho avuto contatti stretti solo con mia madre. Questo è il motivo per cui è chiusa da giorni e lo sarà fino a quando non si avrà l’esito del suo tampone che mi auguro sia negativo. Ci tengo a farvi sapere che per ora sto abbastanza bene e sono a casa mia a Castellammare di Stabia. Spero che tutta questa storia passi presto. E solo allora ci rivedremo». Si dice fiducioso il sindaco di Altavilla Irpina, Mario Vanni. Che spiega: «L’Asl ha avviato l’indagine epidemiologica. Io stesso ho adottato misure volte a contenere il rischio contagio. Nei prossimi giorni si sapranno i risultati dei tamponi. Abbiamo ritenuto opportuno assumere delle misure per il 15 e il 16 agosto. Dalle 21 alle 6 del mattino di questi giorni c’è l’obbligo di indossare le mascherine nelle zone centrali e più frequentate del paese. C’è bisogno della dovuta attenzione». Anche per questo non ci saranno iniziative pubbliche. Con questo caso di Altavilla Irpina, anche se la persona non vive in paese, il bilancio provinciale da inizio luglio è di 35 positivi. Nel resto della Campania non va meglio. Ieri è stata sicuramente la giornata peggiore in regione da giugno scorso, con 44 contagi.Si contano tanti positivi di importazione. Nella sola giornata dell’altro ieri si sono segnalati alle Asl della Campania 1.374 persone rientrate dall’estero, in base all’ordinanza di De Luca firmata 24 ore prima. Sono stati 243 gli irpini che hanno inviato una e-mail o hanno telefonato ai numeri dell’Azienda sanitaria di Avellino per comunicare il ritorno da un viaggio lontano dai confini nazionali. Il provvedimento del presidente di Palazzo Santa Lucia contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. «È introdotto l’obbligo di osservare l’isolamento domiciliare per tutti i cittadini residenti in Campania che rientrano da vacanze all’estero», evidenziano dalla Regione. Ma in merito, proprio il sindaco di Altavilla esprime dubbi sul contenuto dell’ordinanza: «Non si capisce dice Vanni perché non sia prevista la medesima procedura per gli stranieri, per chi risiede all’estero e viene in Italia. Proprio in questo periodo si registra, soprattutto in Irpinia, il rientro di famiglie di emigrati che vivono in altri Paesi».I principali focolai che sono scoppiati da inizio luglio in provincia derivano proprio da arrivi di stranieri residenti o di italiani da viaggi fuori dall’Italia. I trentacinque contagi che si contano dal primo luglio sono per l’ottanta per cento da attribuire a tali cause. In venti, fortunatamente, sono già guariti. Hanno risolto la pratica Coronavirus nello spazio di due-tre settimane dalla scoperta dell’infezione, rispettando il periodo di quarantena nella propria abitazione. Quasi nessuno ha avvertito sintomi.