Da Capri e Sorrento a Positano e Amalfi: tour mozzafiato di Valentina Vignali!

Da Capri a Sant’Agnello a Sorrento, poi Positano,Furore, Ravello e Amalfi. Valentina Vignali le ha visitate proprio da cima a fondo le coste di Amalfi e Sorrento. Accompagnata dalla sua dolce metà, fotografo e videomaker Lorenzo Orlandi, la splendida cestista e influencer ha postato un giorno fa una storia Instagram di un romanticisimo bacio sotto i faraglioni di Capri. Poi, alcune ore dopo, ha abbandonato l’Isola Azzurra per far tappa a Sant’Agnello al Bar La Terrazza e Sorrento, per poi montare in sella ad uno scooter fino a Positano, dov’è approdata stamane. La giovane infuencer da 2.3milionidi follower si è soffermata proprio nella Divina, tra Positano, Amalfi, il Fiordo di Furore che ha definito “Clamoroso” e Ravello fino ad arrivare al Sentiero dei Limoni. Valentina, infine, non si è risparmiata nemmeno le critiche, o meglio, l’unica critica che si può fare al nostro territorio: la viabilità.

In realtà la “Vignalona” (così definita dai suoi seguaci, ndr) si trova già da un bel po’ in Campania, e lo testimoniano i suoi scatti alla Reggia di Caserta e Ischia, prima di approdare a Capri. Non è la prima volta che Valentina fa tappa nel nostro territorio, in molti la ricordano per i suoi soggiorni a Vico Equense e all’Hotel Moon Valley di Seiano.