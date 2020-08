Da Agerola alla Lombardia: Giuseppe Villani tiene alto il nome della pizza campana

Un talento puro che sta ottenendo riconoscimenti importanti. Stiamo parlando di Giuseppe Villani, giovane pizzaiolo attivo nel bresciano, ma che è originario di Agerola. Con la sua pizzeria “Pulcinella“, di Iseo, Giovanni sta tenendo altissimo il nome della pizza campana, raggiungendo traguardi eccezionali: a novembre, scorso, per esempio, ha raggiunto il terzo posto in Europa durante l’evento “The European Pizza & Pasta Show”, il più importante evento di settore dell’intero continente.

“Il profumo e la tradizione della pizza mi hanno fatto trovare la mia strada, seguendo le origini della mia famiglia che mi supporta ed insegna ad essere un tutt’uno in ciò che faccio -ci ha raccontato- Amo la pizza perché in un semplice impasto c’è moltissimo lavoro, ricerca e innovazione su una base di acqua sale fatina e lievito, come le sfumature di ogni cosa 4 ingredienti che uniti formano l’alimenti più buono al mondo.

Tengo molto alle mie origini, alla terra che mi ha creato, la sua gente il suo carisma i colori ed i profumi che la circondano, non potevo dimenticare in questo periodo durissimo per tutti noi di fare un omaggio alla mia terra”.

Giovanni è figlio “d’arte”. I genitori ristoratori, infatti, sono stati per lui fonte d’ispirazione.

Ecco il suo fantastico omaggio alla sua terra d’origine!