Da Agerola alla Costiera amalfitana e sorrentina, chi ha festeggiato a Villa Palmentiello e la Sonrisa obbligo di quarantena

Da Agerola alla Costiera amalfitana e sorrentina, chi ha festeggiato a Villa Palmetiello e la Sonrisa obbligo di quarantena. Dalla costa d’ Amalfi su ad Agerola nei Monti Lattari fino verso la Costa di Sorrento sono tanti che chiedono si applici l’ordinanza della Regione Campania firmata da De Luca che prevede che per chiunque abbia festeggiato a Villa Palmentiello e la Sonrisa vi debba essere la quarantena. Dunque ferragosto a casa per tanti a quanto pare, ma chi lo sta facendo? Queste splendide location di Sant’Antonio Abate, diventata zona rossa per i casi di coronavirus covid-19, sono molto frequentate dai dintorni, Pompei, Castellammare di Stabia, Scafati, ma anche da tutta la provincia di Salerno e Napoli per la notorietà mediatica della famiglia Polese. Speriamo che si risolva presto