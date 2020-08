Cresce l’attesa per “Tenet” di Christopher Nolan, girato anche in Costiera Amalfitana: arriva la data definitiva. Christopher Nolan avrebbe voluto festeggiare il suo 50esimo compleanno (il 30 luglio) portando sul grande schermo in questi giorni la sua ultima fatica, “Tenet”. Ma l’uscita nelle sale dell’attesissimo film è stata posticipata a causa della pandemia. Dopo i tanti spostamenti, lo slittamento di due settimane dal 17 al 31 luglio, e cambi di piani per la distribuzione, uscirà, ironia della sorte, prima in Italia (il 26 agosto) che negli Usa, dove il film è atteso come manna per la ripartenza economica del settore messo in ginocchio dal Covid-19. In molti, infatti, confidano che “Tenet” possa coincidere con un segnale di ripartenza per l’esperienza del cinema in sala.