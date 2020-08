Covid, da Speranza nuova ordinanza: tamponi per gli arrivi da Croazia, Grecia, Malta e Spagna

Il Ministro della Salute Roberto Speranza, annuncia sui social l’adozione di un nuovo provvedimento preventivo anti-Covid per chi rientra in Italia. “Ho appena firmato una nuova ordinanza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna – scrive il ministro Speranza – Inoltre si aggiunge la Colombia alla lista dei Paesi per cui è previsto divieto di ingresso e transito. Dobbiamo continuare sulla linea della prudenza per difendere i risultati raggiunti negli ultimi mesi con il sacrifico di tutti”.

Trovata quindi l’intesa tra Governo e Regioni: nel pomeriggio c’è stata infatti una videoconferenza a cui hanno partecipato il ministro Speranza, il ministro delle Regioni Francesco Boccia e i governatori delle Regioni. Come ha spiegato il ministro della Salute, l’accordo prevede l’obbligo per chi proviene da quei paesi a sottoporsi a test molecolari o antigeni che certifichino la non presenza del Covid-19.