Covid a Salerno, nuovo boom: accertati altri 42 contagiati. Non frenano i contagi nel salernitano. Sono 42 i tamponi positivi emersi ieri dai laboratori del Ruggi e dell’Asl. Di questi, 12 a Caselle in Pittari, 6 a Mercato San Severino, 5 a Bellizzi, 4 a Salerno, 3 a Nocera Inferiore, altri 2 a Eboli (poliambulatorio Asl), 2 a Sarno, 2 a Pontecagnano e uno per Battipaglia, Cava dei Tirreni, Vietri sul Mare, Baronissi, Altavilla Silentina, più uno per il quale è da confermare il comune di appartenenza. La Cgil Fp, nel frattempo, chiede il potenziamento delle Unità speciali di continuità assistenziali. I contagi di ieri fanno seguito ai 42 di giovedì, di cui la maggior parte (24) sono riconducibili a un focolaio sviluppatosi in un’azienda ortofrutticola di Eboli, a cui se ne aggiungono altri due non collegati ai precedenti, due Salerno, tre a Bellizzi, uno a Nocera Inferiore, uno a Vallo della Lucania, uno Sala Consilina, uno a Nocera Superiore, uno a Scario, un altro a Cava, 2 a Ceraso, una turista francese a Maiori rilevata all’aeroporto di Capodichino, una bambina di 10 anni a Capaccio e due fuori provincia (Napoli).

Fonte Il Mattino