Covid-19. Lutto alla Sonrisa per la scomparsa della signora Rita, moglie del defunto boss delle cerimonie

La signora Rita Greco era risultata positiva al coronavirus insieme con il nipote e trasferita in ospedale. Le sue condizioni erano apparse critiche fin dal primo momento. E’ la prima vittima del caso coronavirus alla Sonrisa, in seguito al quale è scattato il provvedimento di mini zona rossa, per circoscrivere il possibile propagarsi del virus.

Il genero Matteo Giordano, il primo contagiato del focolaio del grand Hotel, è in attesa del secondo tampone negativo ed è in attesa per essere dimesso.