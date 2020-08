Covid-19 in Italia, paura per nuovi contagi: più di 800 focolai

Sparsi nel Paese ci sono 834 focolai, tutti sotto controllo e sorvegliati, ma comunque una spia rossa d’allarme. «Riusciamo a controllare 700-800 focolai – osserva il professor Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute – ma se dovessero diventare molti di più, la situazione si complicherebbe. E bisognerebbe intervenire: non con nuovi lockdown, sia chiaro, ma con chiusure localizzate». Da qualche settimana, costantemente, i nuovi casi positivi stanno aumentando, d’altra parte anche la valutazione della Cabina di regia parla di undici regioni con Rt (indice di trasmissione) sopra 1.

In Campania il governatore Vincenzo De Luca ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per colpire sui traghetti diretti alle isole «piccole bande di delinquenti che, se chiamate a rispettare i regolamenti Covid, hanno atteggiamenti aggressivi». Ci sono anche dati più incoraggianti: ieri solo 3 decessi, nelle ultime settimane il dato dei morti è sempre stato in controtendenza rispetto a quello dei contagi. Vero è che se aumentano gli infetti, l’effetto sui decessi potremmo vederlo dopo alcune settimane. Ma il numero delle terapie intensive è stabile e quello dei ricoveri negli altri reparti è sì in leggero aumento, ma non in proporzione al numero di nuovi casi positivi. Stiamo trovando in gran parte asintomatici e giovani (ma non solo). Ieri allo Spallanzani di Roma sono state consegnate le prime dosi del vaccino completamente italiano, prodotto da Reithera, azienda di Biotecnologia di Castel Romano. Dal 24 agosto sperimentazione sull’uomo, con 90 volontari tra i 18 e gli 85 anni di età.