Covid-19, i dati Istat: la popolazione “invisibile” attaccata in Campania

L’Istat ha fatto una stima, alla luce dei risultati della campagna sierologica, dei cosiddetti “positivi invisibili” al Covid in Italia. Nel nostro paese gli infetti ufficiali sono circa 245mila ma 1,5 milioni di persone ha sviluppato gli anticorpi specifici (2,5% della popolazione). In Campania – come scrive il quotidiano “La Città” – la quota di popolazione “attaccata” dal virus è molto più bassa: lo 0,7% dei residenti. In pratica, si tratta di quasi 43mila persone, a fronte dei 4.842 positivi ufficiali. Il rapporto fra diagnosticati e invisibili è più alto rispetto alla media nazionale: 1 a 9.