Covid-19: Briatore dimesso dall’ospedale, intanto la Procura indaga al Billionaire

Flavio Briatore è stato dimesso dal San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da domenica risultando positivo al coronavirus. L’imprenditore, a quanto si apprende, ha lasciato l’ospedale a bordo di un mezzo privato, lontano dalla vista del gruppo di giornalisti e fotografi in attesa di fronte al padiglione solventi che lo ha ospitato in questi giorni.

L’imprenditore, proprietario del Billionaire, resterà a Milano per il periodo di isolamento domiciliare, probabilmente ospite nella residenza di Daniela Santanchè, sua amica e senatrice di FdI, in zona Corso Vercelli. In un primo momento era intenzionato a trasferirsi subito nella sua casa di Montecarlo ma i medici gli avrebbero consigliato di non allontanarsi dal capoluogo lombardo.

Intanto la lente della procura di Tempio Pausania sui contagi nei locali della movida Vip in Costa Smeralda dove si sono regsitati focolai di Covid, come nel caso del Billionaire con 58 positivi, e sui resort in Gallura. I magistrati, coordinati dal procuratore Gregorio Capasso, hanno aperto un fascicolo d’inchiesta che per ora non vede nessun indagato e nessuna ipotesi di reato. La notizia è stata pubblicata dalla Repubblica e dall’Unione Sarda, che parla di indiscrezioni non confermate dalla stessa procura su un’indagine conoscitiva che è solo ai primi passi.