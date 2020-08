Covid-19, 2.5 milioni di Italiani hanno contratto il virus e sviluppato gli anticorpi

Circa il 2,5% della popolazione italiana, pari a un milione e mezzo di abitanti, ha incontrato il Covid in questi mesi e sviluppato gli anticorpi. In pratica, un numero sei volte superiore – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – rispetto a quelli intercettati ufficialmente in questi mesi di pandemia: di questi il 27,3% è asintomatico. Questo risultato è emerso dai dati preliminari, prodotti dall’indagine nazionale, che finora ha coinvolto 64.660 cittadini, selezionati dall’Istat nel periodo che va dal 25 maggio al 15 luglio. Ed è un colpo di spugna sullo scetticismo e le critiche che hanno accompagnato l’indagine nazionale sulla sieroprevalenza al suo esordio nel mese di maggio.