Costiera Amalfitana. Vladimir Luxuria ricorda Franca Valeri, poi l’omaggio a chi impegnato sul fronte pandemia: ad Agerola premio ad Ascierto.

Marzullo: “ Costiera bella ieri, bella oggi, bella sarà domani”.

De Masi : “ La Costiera sta avendo una reazione saggia, intelligente”.

Pini : “Qui c’è il contatto con il bello”.

Pardo : “C’è sicurezza e la si vede anche sui traghetti”.

Manzo: “La Costiera ha dato una grande lezione”

Reale: “Abbiamo sempre mantenuto alta l’attenzione sulla sicurezza”.

E ieri sera la Costiera ha reso omaggio a coloro i quali sono stati impegnati sul fronte pandemia. Ad Agerola Premio Speciale a Paolo Ascierto.

“La Costiera è accogliente, una bellezza indistruttibile, indomabile, bella ieri, bella oggi e bella sarà domani. Ma è bella artisticamente, paesaggisticamente e lo è perché ha un’anima, accoglienza, calore umano che si respira. Come fa la Costiera a rimanere sempre uguale, diventando anche diversa, in tutti questi anni? La risposta è che la Costiera ha una certa magia ed alla magia non si da spiegazione”. Lo ha affermato Gigi Marzullo, giunto in Costiera Amalfitana, a Minori, per un’intensa due giorni di eventi. Ben due serate, di cui la prima ha visto ospite Vladimir Luxuria, in Piazza Cantilena, per il secondo evento di Anteprima Gustaminori. Luxuria è stata intervistata dinanzi ad un folto pubblico, dal noto conduttore televisivo. Durante la seconda serata, tenutasi, ieri e sempre in Piazza Cantilena, Gigi Marzullo ha presentato il suo ultimo libro: “Non ho capito la domanda”. La serata è stata brillantemente presentata dal giornalista Pierluigi Pardo con un parterre davvero importante che spaziava dal sociologo Domenico De Masi, alla direttrice del quotidiano La Nazione, Agnese Pini. “La Costiera Amalfitana è sicuramente uno dei luoghi più belli al mondo. C’è sicurezza in Costiera – ha dichiarato il noto giornalista Pierluigi Pardo – traghetti e non solo, con un livello di attenzione davvero alto”. Prestigiosa la presenza al piano del maestro Roberto Ruocco che ha creato la colonna sonora delle due serate.

Dunque la Costiera Amalfitana c’è, reagisce e non mancano i turisti stranieri da quelli spagnoli, francesi, inglesi, tedeschi e qualche americano, ma anche austriaco.

“La Costiera sta reagendo bene – ha affermato il sociologo Domenico De Masi – con una reazione intelligente, saggia con una pazienza che è del popolo della Costiera. Si tratta di un popolo straordinario”. In Costiera anche Agnese Pini, Direttrice de “La Nazione”.

“Costiera bellezza straordinaria resa ancora più suggestiva dopo mesi di lockdown – ha dichiarato Agnese Pini – con il contatto con la natura, con il bello. Persone fantastiche e con una Costiera vivace, in luoghi naturalisticamente perfetti”.

Ed in effetti la presentazione del libro di Marzullo si è svolta dinanzi alla Basilica di Santa Trofimena, ai piedi del Sentiero dei Limoni. Presente alla serata di ieri anche Antonio Manzo, Direttore del quotidiano “La Città” di Salerno. “L’intelligenza dei marinai è quella di saper sopravvivere alle tempeste – ha affermato Manzo – e la Costiera ha davvero dato una grande lezione”. E’ una Costiera Covid Free che da subito ha puntato sulla sicurezza. Negli alberghi, nei ristoranti, in spiaggia, si accede dopo termoscanner, registrazione e prenotazione con igienizzazione delle mani ed uso delle mascherine anche all’aria aperta in caso di assembramenti. Tutte norme ampiamente rispettate anche sui trasporti pubblici, anche di navigazione. “Sicurezza è alla base del turismo – ha affermato Andrea Reale, delegato alla Sanità della Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana e sindaco di Minori – e raccomandiamo tutte le persone di rispettare il distanziamento sulle spiagge, evitare assembramenti e nel caso non fosse possibile rispettare il distanziamento ricordiamo l’obbligo della mascherina sempre. La Costiera punta sul teatro, sulla musica classica, cinema, cultura per animare questa Estate particolare che deve rappresentare il lancio per un’ampia ripresa turistica al fine di recuperare e riconquistare quei segmenti di mercato classici della Costiera. Il turismo italiano sta godendo le bellezze della Costa d’Amalfi, ci sono però anche europei e tutti i Comuni si sono attrezzati per poter presentare una Costiera Amalfitana in sicurezza.

E ieri sera ad Agerola una grande serata il Festival dell’Alta Costiera sul Sentiero degli Dei ha dedicata una sessione speciale agli uomini, alle persone che hanno lavorato e lavorano intensamente sul fronte pandemia. Presso il Parco della Colonia Montana, PREMIO “SPECIALE FESTIVAL AGEROLA” a PAOLO ASCIERTO. “UOMINI E MITI – UNPLUGGED” CON LA PARTECIPAZIONE DI PAOLO ASCIERTO – GIANNI OCCHIELLO – ENZO PERONE CAPONE & BUNGTBANGT.

“E’ stata quindi un’edizione diversa. Con un concetto di ospitalità distante, ma cortese. Abbiamo avuto due sole location, allestite in completa sicurezza con posti a sedere limitati, l’obbligo della prenotazione e misure di precauzione da rispettare. Il Festival è il nostro attrattore turistico – ha dichiarato Tommaso Naclerio, Assessore al Turismo del Comune di Agerola – è la sublimazione dell’efficace brand #suisentierideglidei. Quest’anno punta ad esserlo ancora di più, perché c’è bisogno di infondere fiducia e stimoli ad un comparto turistico, purtroppo in sofferenza”.

A Maiori il Teatro sul Mare, il 13 Agosto Biagio Izzo ed il 20 arriverà Vincenzo Salemme.

Intanto grande successo anche per i sentieri naturalistici dei Limoni, degli Dei, Valle delle Ferriere.